«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, еще восемь ранены

За минувшие сутки на подконтрольной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека, еще восемь ранены. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Кроме этого, повреждены 11 домостроений в Киевском, Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и 5 объектов гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки, Минеральном.



Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, российские военные за 28 августа убили в Донецкой области еще пятерых жителей. Еще четыре человека получили ранения.