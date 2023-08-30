Нічна атака на Україну: майже все запущене окупантами знищено — ПС ЗСУ

Сьогодні, 30 серпня, під час нічної атаки російських окупантів майже всі ворожі повітряні цілі були знищені. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Сьогодні вночі майже всі ворожі повітряні цілі знищені! Дякую всім захисникам, хто приєднався до відбиття повітряного нападу!», — написав Олещук у Telegram.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі з 44 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 28 ракет та 16 ударних бпла. Фото: ПСУ / telegram

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку по Києву сьогодні вночі, 30 серпня. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей, є потерпілі.