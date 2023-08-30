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Ночная атака на Украину: почти все запущенное оккупантами уничтожено — ВС ВСУ

30 августа 2023, 08:47

Ночная атака на Украину: почти все запущенное оккупантами уничтожено — ВС ВСУ

Сегодня, 30 августа, во время ночной атаки российских оккупантов почти все вражеские воздушные цели были уничтожены. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто присоединился к отражению воздушного нападения!», — написал Олещук в Telegram.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 43 из 44 воздушных целей, запущенных РФ в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Силы ПВО уничтожили 28 крылатых ракет и 15 ударных бпла. Фото: ВСУ / telegram

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку по Киеву сегодня ночью, 30 августа. В результате падения обломков погибли два человека, есть потерпевшие.

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