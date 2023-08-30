Ракетная атака на Киев: от падения обломков погибли два человека, еще два — получили ранения

Последствия рактеной атаки в Киеве. Фото: МВД

Российские военнослужащие ночью 30 августа совершили ракетную атаку по Киеву. В результате падения обломков погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



В МВД уточнили, что в Дарницком районе столицы возник пожар на крыше супермаркета. Огонь потушили на площади 50 квадратных метров.



В Шевченковском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий с последующим горением. Пожар ликвидирован. По другому вызову произошло возгорание на открытой местности на площади 10 квадратных метров. По другим двум адресам, обломки попали в нежилые застройки.



В Шевченковском районе погибли двое мужчин — работники предприятия, 1987 и 1997 годов рождения. Еще три человека получили ранения.



Также в результате падения обломков в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары и разрушения жилых домов.



Атака на Киев была комбинированной, отметили в городской военной администрации. Сначала Россия выпустила дроны Shahed, затем ракеты. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 целей.



Напомним, оккупанты обстреляли Донецкую область.