Проводити додаткову мобілізацію немає потреби — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що немає потреби проводити додаткові заходи щодо збільшення кількості осіб, мобілізованих до лав Сил оборони, повідомляє урядовий портал.



«Зазначу, що той план мобілізації, який було затверджено, поки що не виконано у повному обсязі. Це означає, що у нас сьогодні нема потреби оголошувати нову хвилю мобілізації та розширювати перелік категорій осіб, які підпадають під мобілізацію», - наголосив Міністр оборони України.



Також глава оборонного відомства зазначив, що наразі відбувається оновлення кадрового складу ТЦК та СП. Водночас, за його словами, триває цифровізація облікових процесів.



«Зараз триває робота зі створення нормативної бази та обміну даними. У нас вже працює електронна система, яка допоможе зробити історією паперові теки. Все це робиться для того, щоб люди не стояли у кілометрових чергах за якоюсь довідкою. Як повідомив мені профільний заступник, наприкінці осені цього року рівень цифровізації облікових процесів у ТЦК та СП має становити 90%», — додав Олексій Резніков.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що на Харківщині посилюють мобілізаційні заходи.