Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что нет необходимости проводить дополнительные мероприятия по увеличению количества лиц, мобилизованных в ряды Сил обороны, сообщает правительственный портал.



«Отмечу, что тот план мобилизации, который был утвержден, пока еще не выполнен в полном объеме. Это значит, что у нас сегодня нет необходимости объявлять новую волну мобилизации и расширять перечень категорий лиц, подпадающих под мобилизацию», — подчеркнул Министр обороны Украины.



Также глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время происходит обновление кадрового состава ТЦК и СП. Вместе с тем, по его словам, идет цифровизация учетных процессов.



«Сейчас идет работа по созданию нормативной базы и обмена данными. У нас уже работает электронная система, которая поможет сделать бумажные папки историей. Все это делается для того, чтобы люди не стояли в километровых очередях за какой-нибудь справкой. Как сообщил мне профильный заместитель, в конце осени этого года уровень цифровизации учетных процессов в ТЦК и СП должен составлять 90%», — добавил Алексей Резников.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Харьковской области ужесточают мобилизационные мероприятия.