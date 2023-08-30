У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»

У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали

У захопленому армією РФ Донецьку обстрілом пошкоджено ЖК «Бульвар Сіті» у центрі міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Призначений угрупуванням «ДНР» «мером» Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що багатоповерхівка не була добудована.



Оновлено. У ЖК «Бульвар Сіті» в Донецьку влетіла протирадіолокаційна ракета AGM 88-HARM. Відповідні кадри публікують у мережі.



Чи був на ракету вплив російської системи радіоелектронної боротьби, чи вона сама по собі влетіла в багатоповерхівку, наразі невідомо.



ЖК «Бульвар Сіті» знаходиться поряд із готелем Ramada у Ворошилівському районі Донецька. Будівництво житлового комплексу розпочалося ще у 2012 році, але було заморожено у 2014 році через захоплення Донецька проросійськими бойовиками.



У 2020 році було оголошено, що будівництво ЖК «Бульвар Сіті» буде відновлено. У «ДНР» тоді повідомили, що лише один забудовник погодився повернутися до Донецька.

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