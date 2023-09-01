Українські військові успішно просуваються у напрямку Новопрокопівки — Генштаб

Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.



Він підтвердив, що Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.



«У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневої ураження артилерією по виявлених цілях противника», - сказав спікер.

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися на південному фронті протягом доби.