ВСУ отбили территории на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продвинулись на южном фронте в течение суток. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают», — написал он в своем телеграм-канале.



По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1303 огневых задач.



Кроме того, он сообщил, что за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие — 80, раненые — 160, пленные — 2).



Уничтожено 7 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники.



Также было уничтожено три склада боеприпасов.