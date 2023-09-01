Перші 10 танків Abrams, серед 31 обіцяного США, Україна отримає в середині вересня — ЗМІ

Перші американські танки Abrams прибудуть до України у вересні. Про це повідомляє Politico із посиланням на обізнані джерела.



Зазначається, що ЗСУ отримають у середині вересня 10 танків із числа 31 обіцяного Україні США. У США покладають надію на те, що ця техніка надасть українській армії перевагу, необхідну для прориву оборони ЗС РФ, допоможуть у контрнаступі.



Представник Пентагону полковник Мартін О'Доннел розповів Politico, що танки, які будуть передані Україні, зараз перебувають на фінальній стадії реконструкції в Німеччині.



«США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені», — сказав він, але не назвав конкретних термінів.

Також зазначається, що близько 200 українців уже закінчили навчання на танках на полігонах армії США у Німеччині.

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