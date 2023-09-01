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Первые 10 танков Abrams, из числа 31 обещанного США, Украина получит в середине сентября — СМИ

01 сентября 2023, 09:09

Первые 10 танков Abrams, из числа 31 обещанного США, Украина получит в середине сентября — СМИ

Первые американские танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что ВСУ получат в середине сентября 10 танков из числа 31 обещанного Украине США. В США возлагают надежду на то, что эти танки дадут украинской армии преимущество, необходимое для прорыва обороны ВС РФ, помогут в контрнаступлении.

Представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннел рассказал Politico, что танки, которые будут переданы Украине сейчас находится на финальной стадии реконструкции в Германии. 

«США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину к осени», — сказал он, но не назвал конкретные сроки.

Также отмечается, что около 200 украинцев уже закончили обучение на танках на полигонах армии США в Германии.

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