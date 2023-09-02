У Луганській області розвідники знищили російські системи «Купол» та «Бук»

Розвідники ГУР МО України разом із воїнами загону спецпризначення «Омега» знищили станцію виявлення цілей 9С18 «Купол», пуско-зарядну установку ЗРК 9К37 та ЗРК «Бук». Відео знищення російської техніки опублікувало ГУР МО України.



Операцію провели на окупованій частині Луганської області поблизу Сватове, знищивши три одиниці військової техніки російських загарбників.



У звіті ГУР значиться, що військову техніку РФ виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

Нагадаємо, нещодавно Росію вночі атакували дрони. Вибухи були чутні над Тульською, Брянською, Псковською, Калузькою та Орловською областями.