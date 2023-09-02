Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 2 вересня

Суспільство



Бізнесменові Ігорю Коломойському суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень. Також Коломойський має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть упродовж п'яти днів.



Сильна пожежа сталася у захопленому РФ Перевальську Луганської області. Вогонь спалахнув у будівлі біля «МРЕВ МВС ЛНР». За словами місцевих мешканців, горів кисневий цех. Що спричинило пожежу, невідомо.



Бойові дії



У Петрівському районі Донецька під обстріл потрапили четверо людей, серед яких один чоловік та троє жінок.



Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли територію Сумської області. Атакували цивільну інфраструктуру авіацією, артилерією, мінометами та БпЛА. Чотири особи отримали поранення, пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, п'ять приватних автомобілів, два магазини, десять гаражів, дитячий садок, школа мистецтв.



Вночі Кримський міст атакували три надводні дрони. Про нову спробу завдання удару по військовій меті українськими захисниками заявили в Міноборони РФ. Після «ліквідації» загрози, о 03:15, рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

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