Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 сентября

Общество



Бизнесмену Игорю Коломойскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 миллионов гривен. Также Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней.



Сильный пожар произошел в захваченном РФ Перевальске Луганской области. Огонь вспыхнул в здании возле «МРЭО МВД ЛНР». По словам местных жителей, горит кислородный цех. Что стало причиной пожара, неизвестно.



Боевые действия



В Петровском районе Донецка под обстрел попали четверо человек, среди которых один мужчина и три женщины.



За прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли территорию Сумской области. Атаковали гражданскую инфраструктуру авиацией, артиллерией, минометам и БпЛА. Четыре человека получили ранения, повреждены 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, пять частных автомобилей, два магазина, десять гаражей, детский сад, школа искусств.



Ночью Крымский мост был атакован тремя надводными дронами. О новой попытке нанесения удара по военной цели украинскими защитниками заявили в Минобороны РФ. После «ликвидации» угрозы, в 03:15, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

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