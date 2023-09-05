ЗС РФ атакували з артилерії та РСЗВ «Град» 10 міст та сіл Донецької області за добу

У Донецькій області за добу ЗС РФ зруйнували 5 цивільних обʼєктів, з них два житлові будинки. Фото: Поліція Донецької області

Минулої доби російська армія завдала 15 ударів по цивільному населенню Донецької області, обстрілювали регіон з артилерії та РСЗВ «Град». Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ поранення отримали двоє цивільних осіб.

Загарбники за добу атакували десять населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Торецьк, смт Курдюмівка, села Веселе, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Шахтарське, Шевченко.

Зруйновано 5 цивільних об'єктів: 2 житлові будинки, церкву, автомобіль, електромережі.

Тихоновку армія РФ обстріляла з РСЗВ «Град». Зруйновано два приватні будинки, ЛЕП. За попередньою інформацією правоохоронців люди не постраждали.





В Олександро-Шультіно російські снаряди пошкодили Свято-Георгіївський храм.





Внаслідок артилерійських обстрілів ЗС РФ травмовано цивільних осіб у Торецьку та Авдіївці.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 152 особи, з початку обов'язкової евакуації — 89 342 особи, серед них 11 271 — діти, 3 963 — люди з інвалідністю.

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