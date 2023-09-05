ВС РФ атаковали из артиллерии и РСЗО «Град» 10 городов и сел Донецкой области за сутки

В Донецкой области за сутки ВС РФ разрушили 5 гражданских объектов, из них два жилых дома. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки российская армия нанесла 15 ударов по гражданскому населению Донецкой области, обстреливали регион из артиллерии и РСЗО «Град». Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ ранения получили двое гражданских лиц.

Захватчики за сутки атаковали десять населенных пунктов региона: города Авдеевка, Торецк, пгт Курдюмовка, села Веселое, Клещеевка, Александро-Шультино, Предтечино, Тихоновка, Шахтерское, Шевченко.

Разрушены 5 гражданских объектов: 2 жилых дома, церковь, автомобиль, электросети.

Тихоновку армия РФ обстреляла из РСЗО «Град». Разрушены два частных дома, ЛЭП. По предварительной информации правоохранителей, люди не пострадали.





В Александро-Шультино российские снаряды повредили Свято-Георгиевский храм.





В результате артиллерийских обстрелов ВС РФ травмированы гражданские лица в Торецке и Авдеевке.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 152 человека, с начала обязательной эвакуации — 89 342 человека, среди них 11 271 — дети, 3 963 — люди с инвалидностью.

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