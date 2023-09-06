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ЗС РФ зруйнували 38 цивільних обʼєктів на Донеччині за добу, поранили мирних жителів

06 вересня 2023, 11:21

ЗС РФ зруйнували 38 цивільних обʼєктів на Донеччині за добу, поранили мирних жителів

ЗС РФ атакували Донецьку область з РСЗВ «Град» та артилерії, поранили шістьох мирних громадян. Фото: Поліція Донецької області ЗС РФ атакували Донецьку область з РСЗВ «Град» та артилерії, поранили шістьох мирних громадян. Фото: Поліція Донецької області

Армія РФ за добу завдала 21 удару по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ поранення отримали шість цивільних осіб.

Війська Росії атакували РСЗВ «Град» та артилерією 14 населених пунктів регіону за добу. Обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, Петрівка, села Галицинівка, Кліщіївка, Новоукраїнка, Шахтарське.

Пошкоджено 38 цивільних об'єктів Донецької області — 25 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, гаражі, автомобілі, ЛЕП.

  • З артилерії РФ обстріляла Шахтарське, поранила двох цивільних осіб. Пошкоджено 8 приватних будинків, автомобіль, лінія електропередач.

  • Внаслідок атак російських загарбників 4 людей було поранено у Костянтинівці. Руйнування зазнали 3 багатоквартирні будинки, 3 приватні будинки, автомобіль.

  • Селище Петрівка росіяни обстріляли артилерією — пошкодили 6 приватних будинків. Під артилерійський обстріл потрапили міста Часів Яр та Торецьк. Пошкоджено комбінат, 8 гаражів, приватний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 81 особу, з початку обов'язкової евакуації — 87 423 особи, серед них 11 289 — дітей, 3 970 — людей з інвалідністю.

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