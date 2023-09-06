ЗС РФ зруйнували 38 цивільних обʼєктів на Донеччині за добу, поранили мирних жителів

Армія РФ за добу завдала 21 удару по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ поранення отримали шість цивільних осіб.
Війська Росії атакували РСЗВ «Град» та артилерією 14 населених пунктів регіону за добу. Обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, Петрівка, села Галицинівка, Кліщіївка, Новоукраїнка, Шахтарське.
Пошкоджено 38 цивільних об'єктів Донецької області — 25 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, гаражі, автомобілі, ЛЕП.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 81 особу, з початку обов'язкової евакуації — 87 423 особи, серед них 11 289 — дітей, 3 970 — людей з інвалідністю.
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