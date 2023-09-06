ВС РФ разрушили 38 гражданских объектов в Донецкой области за сутки, ранили мирных жителей

ВС РФ атаковали Донецкую область из РСЗО «Град» и артиллерии, ранили шесть мирных граждан. Фото: Полиция Донецкой области

Армия РФ за сутки нанесла 21 удар по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ ранения получили шесть гражданских лиц.



Войска России атаковали РСЗО «Град» и артиллерией 14 населенных пунктов региона за сутки. Обстреляны города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Курдюмовка, Нелиповка, Очеретино, Петровка, селам Галициновка, Клищеевка, Новоукраинка, Шахтерское.

Повреждены 38 гражданских объектов Донецкой области — 25 жилых домов, огнеупорный комбинат, гаражи, автомобили, ЛЭП.

Из артиллерии РФ обстреляла Шахтерское, ранила 2 гражданских лиц. Повреждены 8 частных домов, автомобиль, линия электропередач.





Вследствие атак российских захватчиков 4 человека были ранены в Константиновке. Разрушениям подверглись 3 многоквартирных дома, 3 частных дома, автомобиль.





Поселок Петровка россияне обстреляли артиллерией — повредили 6 частных домов. Под артиллерийский обстрел попали города Часов Яр и Торецк. Повреждены комбинат, 8 гаражей, частный дом. По предварительной информации, люди не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 81 человек, с начала обязательной эвакуации — 87 423 человека, среди них 11 289 — дети, 3 970 — люди с инвалидностью.

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