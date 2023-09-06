Удар по ринку в Костянтинівці: кількість постраждалих зросла

Обстріл ринку Костянтинівки. Фото: Ігор Клименко

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Внаслідок сьогоднішньої атаки загинули 16 людей, ще 31 поранено. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«Внаслідок влучення снарядів у торгових павільйонах піднялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки оккупантів загинуло 16 людей. Ще 31 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості, громадянам надається невідкладна медична допомога», — написав він.

За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5 поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торгових об'єктів.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що серед постраждалих — рятувальник.

Нагадаємо, російські окупанти активно обстрілюють Костянтинівку. Так, 5 вересня місто було атаковане, внаслідок чого були постраждалі.