Армія РФ вбила ще трьох жителів Донецької області та поранила шістьох

Загарбники вбили трьох та поранили шістьох жителів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок російських обстрілів, 9 вересня, на Донеччині загинули троє мешканців, ще шість отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.

«За 9 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 в Іванівському та 1 у Шахтарському», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 6 людей в області за добу зазнали поранень.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1704 людей, ще 4126 мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за 6 вересня постраждали 58 осіб, війська РФ завдали 25 ударів по 13 населених пунктів регіону.