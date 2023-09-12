На окупованій Луганщині педагогів набирають за оголошенням у газеті — ОВА

У тимчасовій окупованій Луганській області брак педагогів, які б хотіли проводити уроки за російською програмою. На додаток, вчителів шукають за оголошенням у газеті. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«На початку вересня окупаційна влада міст Луганщини прозвітувала про початок навчального року і нібито про бажання дітей йти до школи за російською програмою. Тільки от навчати в зруйнованих населених пунктах не завжди є кому. Місцевих не вистачає», — зазначив він.

За даними глави регіону, у Лисичанську роботу вчителем середньої школи пропонують у газеті, яку роздають на вулиці.

Нагадаємо, протягом 10 вересня армія РФ випустила 551 снаряд різного калібру за населеними пунктами та позиціями українських військових у Луганській області.