На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА

Во временной оккупированной Луганской области нехватка педагогов, которые хотели бы проводить уроки по российской программе. Более того, учителей ищут по объвлению в газете. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«В начале сентября оккупационные власти городов Луганщины отчитались о начале учебного года и якобы о желании детей идти в школу по российской программе. Только вот учить в разрушенных населенных пунктах не всегда есть кому. Местных не хватает», — отметил он.

По данным главы региона, в Лисичанске работу учителем средней школы предлагают в газете, которую раздают на улице.

Также оккупационная власть предложила выплачивать деньги за рождение ребенка только через пять лет со дня получения гражданства РФ. Так, это должно сократить расходы государственного бюджета агрессора.

«Символично, что это заявление поступило после завершения так называемых «первых выборов» на оккупированной территории, где собирали документы и обещали вышеназванные средства начислять всем семьям, в которых есть ребенок, рожденный не ранее 2007 года», — резюмировал Лысогор.

Напомним, в течение 10 сентября армия РФ выпустила 551 снаряд различного калибра по населенным пунктам и позициям украинских военных в Луганской области.