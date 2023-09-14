Компоненти для ракет у Росію транспортують через країни Азії

Росії вдалося відновити покупки критично важливих компонентів для виробництва ракет протягом року після початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили в ефірі національного телемарафону.



Постачання у РФ здійснюються через Вірменію і Туреччину. За оцінками високопосадовців Міноборони Естонії, нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевершує виробництво боєприпасів на Заході.



Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій щодо енергетичного сектору Росії, а також неприпустимість постачання країні-агресору компонентів та запчастин, що використовуються для виробництва ракет та дронів.

Раніше стало відомо, що Республіка Корея допоможе Україні відновити енергосектор.