В окупованій Луганській області мешканцям можуть відмовити у медичній допомозі без наявності страховки — ОВА

Окупаційна влада Луганської області вирішила не надавати медичної допомоги місцевим жителям, які не мають медичного страхування. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Таким чином, окупанти хочуть підштовхнути людей отримати паспорт РФ.



«Є наказ відмовляти у наданні місцевим жителям медичної допомоги за відсутності медичного страхування. Останнє можна отримати лише з російським паспортом. За планами уряду РФ, ці поліси усі мають отримати до 31 жовтня. А до цього, відповідно, паспорти РФ», — зазначив він.



За словами глави регіону, вже зараз окупаційні адміністрації вимагають від підприємств у регіоні надати перелік робітників, які не мають страхування та загрожують штрафами за ігнорування відповідних вимог.



Нагадаємо, у профільному міністерстві Росії вирішили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих «ЛНР» та «ДНР» потрібно скоротити зі 114 до 15.