За добу на Луганській ділянці фронту ЗСУ ліквідували 48 російських загарбників

На Луганській ділянці фронту минулої доби ЗСУ знищено російський танк, три самохідні гаубиці та три системи залпового вогню ЗС РФ. Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



«Знищені танк Т-72, самохідну гаубицю «Мста-С» і ще дві «Мста-Б», РСЗВ «Ураган» та дві системи «Град», два БПЛА «Ланцет», легкий броньований тягач і вантажівку з боєприпасами противника», — сказав він.



За даними Євлаша, за добу українськими військовими також було ліквідовано 48 російських загарбників.

Крім того, він розповів, що на Лімано-Куп'янському напрямку армія Росії продовжує застосовувати артилерію всіх типів, за добу 514 разів окупанти обстріляли позиції ЗСУ, здійснивши ще й 11 авіаційних нальотів.

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