За сутки на Луганском участке фронта ликвидировали 48 российских захватчиков

На Луганском участке фронта за минувшие сутки ВСУ уничтожен российский танк, три самоходные гаубицы и три системы залпового огня ВС РФ. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.



«Уничтожены танк Т-72, самоходная гаубица «Мста-С» и еще две «Мста-Б», РСЗО «Ураган» и две системы «Град», два БПЛА «Ланцет», легкий бронированный тягач и грузовик с боеприпасами противника», — сказал он.



По данным Евлаша, за сутки украинскими военными также были ликвидированы 48 российских захватчиков.

Кроме того он рассказал, что на Лимано-Купянском направлении армия России продолжает применять артиллерию всех типов, за сутки 514 раз оккупанты обстреляли позиции ВСУ, совершив еще и 11 авиационных налетов.

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