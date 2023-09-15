У Євпаторії виявили авіаційний ремонтний завод

Місце ремонтного заводу у Євпаторії. Фото: «АТЕШ»

У Євпаторії учасники військового опору українців та кримських татар на півострові «АТЕШ» виявили авіаційний ремонтний завод, який розташований паралельно до Лісного шосе.



Згідно з даними опору, на заводі знаходиться два великі бокси, де проводять ремонт пошкодженої техніки.



Роботи ведуться цілодобово. Об'єми невеликі та в основному з мінімальними ушкодженнями. З цієї частини проводиться ротація особового складу до Білогірського району, строки від одного до двох місяців.

Раніше дрони здійснили атаку на нафтобазу та недіючий військовий аеродром у Червоногвардійському районі окупованого Росією Криму.