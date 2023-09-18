Удар по ринку Костянтинівки: СБУ ще з'ясовує, з якої зброї був обстріл

Ринок у Костянтинівці після удару. Фото: Новини Донбасу

Розслідування удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня ще триває. Вид та тип озброєння, за допомогою якого було здійснено обстріл, ще встановлюється. Про це «Новинам Донбасу» відповіли у 2 управлінні Головного управління СБУ у Донецькій і Луганській областях, яке здійснює розслідування.



«На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі щодо встановлення виду та типу озброєння, за допомогою якого здійснений обстріл ринку в місті Костянтинівка 6 вересня 2023 року», — йдеться у відповіді на журналістський запит.



Крім того, у відомстві зазначили, що досудове розслідування було відкрито за фактом скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Нагадаємо, внаслідок удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня загинули 16 людей. Ще понад 30 мирних жителів отримали поранення.