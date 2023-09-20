Армія РФ обстріляла Донецьку область: п'ятеро людей отримали поранення

Внаслідок обстрілу двох населених пунктів — Петропавлівка та Багатир Донецької області російськими військами, було поранено п'ятеро людей. Про обстріл повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Начальник Донецької ОВА зазначив, що у Петропавлівці отримали поранення четверо людей, а у Багатирі один. З початку повномасштабного вторгнення за офіційними даними на Донеччині вбито 1711 осіб, поранено - 4146.

Результат обстрілу населених пунктів Донбасу на ранок 20 вересня 2023 року. Фото: Донецька ОВА



Загальна кількість жертв в області з початку війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 18 вересня, росіяни вбили двох мешканців Донбасу: у Північному та Авдіївці.