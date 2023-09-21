У Лимані відновлюють газопостачання

Наразі у Лимані доступ до природного газу у своїх будинках вже мають майже 800 абонентів. Про це «Новини Донбасу» повідомили в компанії «Донецькоблгаз».



Спочатку було запущено перший етап пускових робіт у лютому, внаслідок чого було відновлено газопостачання для багатьох абонентів. А зараз у вересні розпочався другий етап, який охопив приватний сектор міста, і вже 399 абонентів отримали доступ до природного газу.



«При відновлювальних та пускових роботах у Лимані найбільша складність – пошкодження об'єктів газопостачання. Надземні газопроводи сильно постраждали внаслідок бойових дій. Наприклад, на робочу зміну заплановано запустити близько 200 адрес, газ отримують лише 50–60 абонентів. До 15% газифікованих приватних будинків неможливо відновити газопостачання через пошкодження. Також проблемою є евакуація людей, як серед абонентів, так і серед співробітників», — розповів «Новинам Донбасу» начальник Слов'янського управління газопостачання та газифікації Дмитро Соловей.



За його словами, до зимового періоду планується запустити газ у більшу частину приватного сектору. На жаль, у багатоквартирних будинках поки що неможливо відновити подачу газу через перебиті системи теплопостачання. Це створює складності для мешканців, оскільки відсутність централізованого опалення спричинить некомфортні умови проживання.



З Лиманської громади газ є не лише у Лимані, а й у найближчих селах. Це Лозова, Коровій Яр, Яцьківка, Рубці. По завершенню відновлення газопостачання абонентів Лимана планується пустити блакитне паливо й в інших населених пунктах, що належать до міста.

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Цей опалювальний сезон Святогірськ та частину Святогірської громади проведе без газопостачання. Відновлення подачі газу до міста наразі неможливе через зруйнований міст у селі Богородичне. Але в самому Богородичному, від траси Харків-Довжанський до мосту через річку Сіверський Донець, газопровід обстежено та відновлено.



Нагадаємо, у Лимані Донецької області, 1 жовтня 2022 року, було піднято український прапор, про що у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.





