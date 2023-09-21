В Лимане восстанавливают газоснабжение

Сейчас в Лимане доступ к природному газу в своих домах уже имеют почти 800 абонентов. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в компании «Донецкоблгаз».



Сначала был запущен первый этап пусковых работ в феврале, в результате чего было восстановлено газоснабжение для множества абонентов. А сейчас, в сентябре, начался второй этап, который охватил частный сектор города, и уже 399 абонентов получили доступ к природному газу.



«При восстановительных и пусковых работах в Лимане самая большая сложность — повреждения объектов газоснабжения. Надземные газопроводы сильно пострадали в результате боевых действий. К примеру, на рабочую смену запланировано запустить около 200 адресов, из них газ получают только 50–60 абонентов. К 15% газифицированных частных домов невозможно восстановить газоснабжение из-за повреждений. Также проблемой является эвакуация людей, как среди абонентов, так и среди сотрудников», — рассказал «Новостям Донбасса» начальник Славянского управление по газоснабжению и газификации Дмитрий Соловей.



По его словам, к зимнему периоду планируется запустить газ в большую часть частного сектора. К сожалению, в многоквартирных домах пока невозможно восстановить подачу газа из-за перебитых систем теплоснабжения. Это создает сложности для жильцов, так как отсутствие централизованного отопления повлечет за собой некомфортные условия проживания.



Из Лиманской громады газ есть не только в Лимане, но и в ближайших селах. Это Лозовая, Коровий Яр, Яцковка, Рубцы. По завершению восстановления газоснабжения абонентов Лимана планируется пустить голубое топливо и в других близлежащих от города населенных пунктах.

Этот отопительный сезон Святогорск и часть Святогорской громады проведет без газоснабжения. Возобновление подачи газа в город пока невозможно из-за разрушенного моста в селе Богородичное. Но в самом Богородичном, от трассы Харьков-Должанский до моста через реку Северский Донец, газопровод обследован и восстановлен.



Напомним, в Лимане Донецкой области, 1 октября 2022 года, был поднят украинский флаг, о чем в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.





