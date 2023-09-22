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Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення

22 вересня 2023, 12:02

Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення

Російські окупанти сьогодні вранці, 22 вересня, обстріляли Донецьку область. Під атаку потрапила Удачненська громада, а саме селище міського типу Молодецьке, один цивільний отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.

«Під ударом тилова Удачненська громада — у Молодецькому поранено людину», — йдеться у повідомленні.

Так, ситуація у регіоні така:

Вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Кураховому — поранили 16 цивільних, пошкодили 20 багатоповерхівок. Також у громаді пошкоджено медичний заклад в Гострому, обстріляно Острівське.

Напередодні вранці росіяни обстріляли місто Родинське Покровської громади — пошкодили 16 будинків.

На Волноваському напрямку Вугледар отримав 2 авіаудари та 35 артобстрілів, під вогнем Новоукраїнка. У Зеленому Гаю Комарської громади поранено людину, пошкоджено приватну хату та 7 багатоповерхівок.

На Донецькому напрямку, крім Курахового, під постійними обстрілами Красногорівка, Максимільянівка та Єлизаветівка Мар'їнської громади. На ранок росіяни тричі вдарили по Авдіївці — у зоні поразки п'ять вулиць. У Гродівській громаді обстріляно Прогрес, Вовче та Євгенівку.

На Горлівському напрямку в Торецьку поранено 1 особу, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та 3 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 4 будинки в Званівці, в Лиманській громаді внаслідок обстрілів спалахнули 2 пожежі.

Нагадаємо, за добу лише у деокупованому Невському Луганській області зафіксовано 70 вибухів після російських обстрілів.

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