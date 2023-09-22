Донецкая область: оккупанты обстреляли село, один человек получил ранения

Российские оккупанты сегодня утром, 22 сентября, обстреляли Донецкую область. Под атаку попала Удачненская громада, а именно поселок городского типа Молодецкое, ранен один гражданский. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



«Под ударом тыловая Удачненская громада — в Молодецком ранен человек», — говорится в сообщении.



Так, ситуация в регионе следующая:



Ночью россияне нанесли два ракетных удара по Курахово - ранили 16 гражданских, повредили 20 многоэтажек. Также в громаде повреждено медицинское учреждение в Остром, обстреляно Островское.



Накануне утром россияне обстреляли город Родинское Покровской громады - повредили 16 домов.



На Волновахском направлении Угледар получил 2 авиаудара и 35 артобстрелов, под огнем Новоукраинка. В Зеленом Гаю Комарской громады ранен человек, поврежден частный дом и 7 многоэтажек.



На Донецком направлении, кроме Курахово, под постоянными обстрелами Красногоровка, Максимильяновка и Елизаветовка Марьинской громады. На утро россияне трижды ударили по Авдеевке — в зоне поражения пять улиц. В Гродовской громаде обстреляны Прогресс, Волчье и Евгеновка.



На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, поврежден инфраструктурный объект и 3 дома, еще 1 дом поврежден в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание.



На Лисичанском направлении повреждены 4 дома в Звановке, в Лиманской громаде в результате обстрелов загорелись 2 пожара.



Напомним, за сутки только в деоккупированном Невском Луганской области зафиксировано 70 взрывов после российских обстрелов.