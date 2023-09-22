Найбільші бізнесмени США підтвердили готовність інвестувати в Україну одразу після закінчення війни

Американські підприємці здійснюватимуть масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни. Фото: president.gov.ua

У рамках візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найвпливовішими американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів, які підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну відразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Про це повідомили в Офісі Президента.



Зустріч була організована за сприяння найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan. Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує 30 трлн.

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Зокрема, у зустрічі взяли участь засновник компанії Bloomberg LP Майкл Блумберг, голова фонду Pershing Square Capital Білл Акман, голова фонду Starwood Capital Баррі Стернліхт, засновник фонду Citadel LLC Кен Гріффін, президент інвестиційної компанії Blackstone Джонатан Грей, заступник голови компанії BlackRo організації Schmidt Futures Ерік Шмідт, голова компанії Kraft Group Роберт Крафт та інші.



Сторони обговорили перспективи залучення найбільшого американського бізнесу до відновлення України та реалізації інвестиційних проєктів.