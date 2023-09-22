Крупнейшие бизнесмены США подтвердили готовность инвестировать в Украину сразу после окончания войны

Американские предприниматели будут осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны. Фото: president.gov.ua

В рамках визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов, которые подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности. Об этом сообщили в Офисе Президента.



Встреча была организована при содействии крупнейшего инвестиционного банка в мире JP Morgan. Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии, превышает 30 трлн.

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В частности, во встрече приняли участие основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг, глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман, глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт, основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин, президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей, заместитель председателя компании BlackRock Филипп Хильдебран благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт, глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.



Стороны обсудили перспективы привлечения крупнейшего американского бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов.