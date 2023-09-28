Зеленський обговорив питання посилення українського ППО з держсекретарем Великої Британії з оборони

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем Сполученого Королівства з питань оборони. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з оборони Грантом Шаппсом та обговорив із ним питання посилення українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Про зустріч повідомляє Офіс Президента України.



Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.



«Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дякую, що ми можемо покладатися на вас», – сказав Президент.



Володимир Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати можливості української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Окремо було наголошено на прийнятті «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початку переговорів з Великобританією щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в аеропорту Шеннон провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом.