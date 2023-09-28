Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський обговорив питання посилення українського ППО з держсекретарем Великої Британії з оборони

28 вересня 2023, 09:02

Зеленський обговорив питання посилення українського ППО з держсекретарем Великої Британії з оборони

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем Сполученого Королівства з питань оборони. Фото: Офіс Президента Президент України Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем Сполученого Королівства з питань оборони. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з оборони Грантом Шаппсом та обговорив із ним питання посилення українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Про зустріч повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

«Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дякую, що ми можемо покладатися на вас», – сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати можливості української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Окремо було наголошено на прийнятті «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початку переговорів з Великобританією щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в аеропорту Шеннон провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Грант Шаппс
Інше
військова допомога перемовини

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
16:56
В Україні заочно судитимуть трьох екс-педагогів захопленого Маріуполя
16:53
У Криму двох громадян України засудили до 15 та 16 років за «шпигунство»
15:16
Росіяни будують залізничну колію, яка за їх планом зʼєднає захоплені РФ Маріуполь, Волноваху та Донецьк
13:13
Школи в окупації діють як центри пропаганди РФ, де дітям промивають мізки — ЦНС
12:57
«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення
12:46
Є просування вперед на Донецькому напрямку — Зеленський
12:03
У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
11:59
На Донеччині внаслідок агресії РФ зруйновано понад 300 спортивних об'єктів
10:30
«ДНР»: в окупованому Донецьку снаряд пробив дах житлового будинку — під завалами люди
09:20
РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно
09:09
Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області
22:58
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 вересня
21:46
Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
20:30
Обстріл Костянтинівки: відомо, з якої зброї РФ здійснила атаку на місто
20:03
В окупованому Маріуполі напали на російського політика
17:20
У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році
16:20
Стали відомі подробиці удару по військовому складу РФ у Сорокиному Луганської області
усі новини
11:11
22 одиниці техніки ЗС РФ було знищено ЗСУ за добу на Луганській ділянці фронту
11:03
Мешканка Костянтинівки допомагала окупантам з коригуванням ударів під Бахмутом
10:45
До Білгородської області зайшли диверсанти
10:24
На Таврійському напрямку за минулу добу ЗС РФ втратили 171 військовослужбовця
10:11
Вночі ЗС РФ атакували «Шахедами» Кіровоградську область, є влучення
09:56
Українські аграрії на деокупованих територіях отримають 800 мільйонів гривень
09:39
Армія РФ вночі вдарила авіаційною бомбою по правобережній частині Костянтинівки
09:13
Фінальний звіт у «Справі про геноцид» буде представлений у березні 2024 року
09:02
Зеленський обговорив питання посилення українського ППО з держсекретарем Великої Британії з оборони
08:58
Сирський показав, як артилеристи 77-ї бригади ЗСУ розбили склад із БК військ РФ
08:26
Сили оборони України збили за ніч 40 із 44 російських БпЛА
08:14
Росіяни знову обстріляли Донецьку область: одна людина вбита, п'ятеро поранені
22:57
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня
21:00
У «ЛНР» заявили, що у Кремінній від обстрілу постраждали троє людей
20:25
Війна завдала сільському господарству збитків на 40 млрд доларів — голова аграрного комітету ВР
19:36
З'явилося нове відео з командувачем Чорноморського флоту РФ
19:16
Окупанти авіабомбами обстріляли північ Донецької області: є загиблий, багато поранених
17:45
Слідкував за мером Хмельницького за завданням ФСБ. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення
17:24
У РФ засудили ще одного бійця «Азову» до 22 років в`язниці
17:05
У Ростові розпочали нове судилище над 24 воїнами «Азова»
усі новини
ВІДЕО
Віктор Соколов. Кадр з Відео У Криму з'явився командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов
27 вересня, 12:03
Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку
26 вересня, 21:46
Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині Склад боєприпасів російських сил горить у Сорокиному на Луганщині
25 вересня, 10:59
«Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ► «Нові руські». Як Путін роздав наближеним майно західних бізнесменів ►
23 вересня, 18:50
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама