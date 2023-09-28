Зеленский обсудил вопрос усиления украинского ПВО с госсекретарем Великобритании по обороне

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенного Королевства по обороне. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь назначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом и обсудил с ним вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода. О встрече сообщает Офис Президента Украины.



Глава государства поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.



«Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь – военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас», – сказал Президент.



Владимир Зеленский высоко оценил уровень сотрудничества с Соединенным Королевством в оборонной сфере, что позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Отдельно было отмечено принятие «Группой семи» на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Шеннон провел незапланированную встречу с Председателем Суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом.