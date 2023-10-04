Рупор російської пропаганди Соловйов обурений тим, що пошуковик Яндекс описує Степана Бандеру як українського політика, а найманця ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який загинув в авіакатастрофі – як російського неонациста. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



Російська ІТ-компанія «Яндекс», що володіє однойменною пошуковою системою та інтернет-порталом, викликала невдоволення одного з головних кремлівських пропагандистів.



«Вони беруть і вбивають у яндекс, наприклад, Бандера та отримують: Степан Бандера – український політик. Добре. Вони вбивають далі: Адольф, такий був Адольф Гітлер. Яндекс підказує – німецький політик. Дегенерати в яндексі, покидьки, неонацистська наволоч. А от, наприклад, Дмитро Уткін, ПВК «Вагнер», виявляється – російський неонацист», — дивується військовий злочинець.



Нагадаємо, 23 серпня 2023 року, десять людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належав ватажку ПВК «Вагнер». Пізніше експертиза підтвердила смерть Пригожина та Уткіна, які перебували на борту повітряного судна.



