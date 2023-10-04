ГБР завершило розслідування справи про розстріл «Небесної сотні»: судитимуть Януковича та ексчиновників

ГБР завершило розслідування справи про розстріл "Небесної сотні". Фото: ГБР

В Україні завершили розслідування за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві. Обвинувальні акти проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича та ексчиновників направлені до суду. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.



«Високопосадовці країни 18-20 лютого 2014 року організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав. Також чиновники наказували розігнати демонстрантів за допомогою зброї», — йдеться у повідомленні.



У скоєнні цих злочинів звинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

президент України (Віктор Янукович);

міністр внутрішніх справ України (Віталій Захарченко) та заступник.

голова СБУ (Олександр Якименко) та перший заступник Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони України (Павло Лебедєв);

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (Станіслав Шуляк);

в.о. начальника ГУМВС України у м. Києві та заступник (Валерій Коряк);

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві (Руслан Цикалюк).

Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.



«Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.



Щоб уникнути відповідальності, колишні чиновники втекли з України, тому досудове розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою, а слідчим суддею щодо них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, і, як наслідок, отримали громадянство РФ, отримали доступ до військової та державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її і та перебували на усіх видах забезпечення у Збройних Силах РФ.



Максимальне покарання за ці злочини передбачено у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, двоє мешканців Старобільського району Луганської області після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік РФ. Зрадники почали працювати «начальниками» окупаційної адміністрації «ЛНР», їх звинувачують у колабораціонізмі.