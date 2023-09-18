Перешли на сторону РФ. Священника и экс-регионала будут судить за коллаборационизм

Будут судить двух «начальников» оккупационной администрации так называемой ЛНР. Фото: Луганская прокуратура

Двое жителей Старобельского района Луганской области после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону РФ. Предатели стали работать «начальниками» оккупационной администрации «ЛНР», они обвиняются в коллаборационизме. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Обвиняемыми оказались настоятель храма московского патриархата, который одновременно являлся старостой сел Морозовка, Зориновка и Шелестовка и экс-регионал, бывший глава Великоцкого сельсовета.



«Они заняли должности «начальников отделов жизнеобеспечения сел Морозовка и Великоцкой администрации Миловского района ЛНР». Чиновники принимают участие в медийных мероприятиях местных пропагандистских телеканалов, где рассказывают о налаживании жизни указанных населенных пунктов», — говорится в сообщении.



В настоящее время обвиняемые объявлены в розыск. Им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.



Напомним, задержаны жители Луганской и Донецкой областей, семеро из которых перешли на сторону врага еще до начала полномасштабного российского вторжения, получили подозрение Ивано-Франковской областной прокуратуры.