У Курській області заявили про атаку дронів: у трьох районах проблеми зі світлом

Цієї ночі, 5 жовтня, ударні дрони атакували Курську область. Зокрема, постраждали три райони, є відключення електропостачання. Про це повідомив губернатор краю Роман Старовойт.



«Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури у Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Є відключення електрики. Аварійні бригади вже почали відновлення електропостачання», — написав він.



Нагадаємо, в ніч проти середи, 4 жовтня, ударні дрони атакували російські регіони. Зокрема, безпілотники були помічені у Білгородській, Брянській та Курській областях.