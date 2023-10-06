Українські військові відбили чотири атаки окупантів поблизу Макіївки

Збройним силам України вдалося відбити чотири атаки російських окупантів біля Макіївки Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Росіяни продовжують штурмувати територію поблизу Макіївки. Сили оборони відбили там ще чотири атаки загарбників», — написав він.



Також, за його інформацією, противник завдав авіаційних та артилерійських ударів неподалік Білогорівки та Невського.



«По Невському завдано чотирьох ударів авіабомбами КАБ-500. Вибухи сталися на території приватних домоволодінь. Пошкоджено вікна та дахи кількох будинків. На околиці населеного пункту зафіксовано ще 12 вибухів унаслідок артилерійського вогню з боку росіян», — резюмував Лисогор.



Нагадаємо, у селі Невське розірвалися чотири авіабомби КАБ-500.