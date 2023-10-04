Луганская область: в центре села Невское разорвались 4 авиабомбы КАБ-500

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Луганской области. В частности, в селе Невское разорвались четыре авиабомбы КАБ-500. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В результате артиллерийского обстрела в окрестностях Невского зафиксировано около 30 взрывов. В центре села разорвались четыре авиабомбы КАБ-500», — написал он.



Кроме того, по словам главы региона, захватчики поочередно проверяют нашу оборону на наличие слабых мест. На этот раз их попытки сосредоточены на Макеевке.



«Первая завершилась тремя неудачными атаками врага. Вчера было еще более десяти. Все они отбиты Силами обороны. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка», — отметил Лысогор.



По его словам, не прекращаются и авиационные удары — очередной неподалеку Новоселовского.



Напомним, 3 октября президент Владимир Зеленский посетил расположение бригад, которые выполняют боевые задачи на участке Купянск–Лиман.