Німеччина має передати свої ракети Україні — Воллес

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він написав у своєму Twitter.



«Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню та порушує міжнародне право, атакуючи громадянську інфраструктуру в Україні, необхідно реагувати», — заявив ексглава оборони об'єднаного королівства.



Бен Уоллес нагадав, що Лондон зробив це зі Starstreak та Storm Shadow, а Німеччина має відправити свої ракетні комплекси Taurus, приєднавшись до Великобританії та Франції.

