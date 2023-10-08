Окупанти на Луганщині розміщують військові госпіталі в будинках з мирними жителями

На Луганщині окупанти організували військовий госпіталь у багатоквартирному будинку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У Лисичанську такий госпіталь облаштували у багатоповерхівці, де зараз мешкає цивільне населення, — написав він.



За словами Лисогора, місцеві жителі регіону сподівалися, що закриття міст на в'їзд та виїзд завершиться із підбиттям підсумків так званих «перших виборів» та розподілом посад в окупаційних органах влади.



«Однак у Рубіжному вирішили інакше – там продовжили пропускний режим до кінця року. Усі необхідні дозволи треба знову оформляти у місцевій окупаційній адміністрації, або мати місцеву реєстрацію», – резюмував Лисогор.



Нагадаємо, Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти скинули на Невське і Новолюбовку дві авіаційні бомби, що коригуються.