Оккупанты в Луганской области размещают военные госпитали в домах с мирными жителями

В Луганской области оккупанты организовали военный госпиталь в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В Лисичанске такой госпиталь обустроили в многоэтажке, где сейчас проживает гражданское население, — написал он.



По словам Лысогора, местные жители региона надеялись, что закрытие городов на въезд и выезд завершится с подведением итогов так называемых «первых выборов» и распределением должностей в оккупационных органах власти.



«Однако в Рубежном решили иначе — там продлили пропускной режим до конца года. Все необходимые разрешения надо вновь оформлять в местной оккупационной администрации, или иметь местную регистрацию», — резюмировал Лысогор.



Напомним, Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты сбросили на Невское и Новолюбовку две корректируемые авиационные бомбы.