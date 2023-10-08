Войска РФ сбросили на села Луганщины две авиабомбы

Глава областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты сбросили на Невское и Новолюбовку две корректируемые авиационные бомбы.



«На Невское и Новолюбовку сброшены две авиабомбы КАБ-500. Также по селам восемь раз открывался огонь из реактивных систем залпового огня», — написал он в своем телеграм-канале.



Также, по его словам, от обстрелов войск РФ пострадала Белогоровка. Зафиксированы очередные разрушения в Невском — два дома не выдержали ударов российской артиллерии 4 октября.



Кроме того, в районе села Макеевка идут активные боевые действия — Силы обороны за сутки отбили там еще шесть атак войск РФ.



Ранее Вооруженным силам Украины удалось отбить четыре атаки российских оккупантов возле Макеевки Луганской области.