Перейшли на бік РФ. Правоохоронців Луганщини судитимуть за держзраду

На Луганщині судитимуть правоохоронців. Фото: прокуратура

Шість правоохоронців із Луганщини підозрюються у державній зраді, ще п'ятьох — судитимуть. Про це повідомила пресслужба прокуратури.



«В умовах воєного стану четверо поліцейських, двоє працівників ДСНС із Луганщини склали присягу і перейшли на бік РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник начальника, поліцейський та старший інспектор одного з відділів поліції Старобільського райуправління поліції ГУНП у Луганській області працевлаштувалися у незаконні правоохоронні органи окупантів – так званих «Біловодського, Міловського та Марківського районних відділів внутрішніх справ МВС ЛНР».

Крім того, інспектори Щастинського та Старобільського райуправлінь ГУ ДСНС України в Луганській області обійняли посади у так званому «Новоайдарському районному відділі внутрішніх справ МВС ЛНР».

Нагадаємо, колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт на користь держави-агресора.