Перешли на сторону РФ. Правоохранителей Луганщины будут судить за госизмену

На Луганщине будут судить правоохранителей. Фото: прокуратура

Шесть правоохранителей из Луганщины подозреваются в государственной измене, еще пятерых – будут судить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.



«В условиях военного положения четверо полицейских, двое работников ГСЧС из Луганщины предали присяге и перешли на сторону РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель начальника, полицейский и старший инспектор одного из отделов полиции Старобельского райуправления полиции ГУНП в Луганской области трудоустроились в незаконные правоохранительные органы оккупантов — так называемых «Беловодского, Миловского и Марковского районных отделов внутренних дел МВС ЛНР».

Кроме того, инспекторы Щастинского и Старобельского райуправлений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области заняли должности в так называемом «Новоайдарском районном отделе внутренних дел МВД ЛНР».

Напомним, бывший генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам заключения за госизмену и покушение на террористический акт в интересах государства-агрессора.