РФ атакувала Україну ударними дронами: скільки збила ППО

У ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України ударними дронами БпЛА типу «Shahed». Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 російських безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах ЗС.



Наголошується, що пуски здійснювалися з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).



«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти минулої доби, 9 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області.